Londra: scambi al rialzo per IMI

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che avanza bene dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che IMI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,44%, rispetto a +1,24% del principale indice della Borsa di Londra
).
Le implicazioni di breve periodo di IMI
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,01 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 25,49. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)