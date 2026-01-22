New York: ingrana la marcia Datadog

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che tratta in rialzo del 5,46%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Datadog
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Datadog
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 131,8 USD. Supporto visto a quota 128. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 135,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)