New York: ingrana la marcia Datadog

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che tratta in rialzo del 5,46%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Datadog più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Datadog resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 131,8 USD. Supporto visto a quota 128. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 135,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
