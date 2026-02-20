Milano 14:51
46.252 +1,00%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 14:51
10.670 +0,41%
Francoforte 14:51
25.087 +0,17%

Piazza Affari: netto calo registrato dal comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si abbattono le vendite sull'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 10.070,33 punti, in forte calo dell'1,79%.
