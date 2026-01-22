Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 18:16
25.538 +0,83%
Dow Jones 18:16
49.536 +0,94%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: seduta difficile per General Electric

Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per General Electric
(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,92% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di General Electric rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di General Electric. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 307,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 293,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 287,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
