New York: in acquisto General Electric

(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi
, che scambia in rialzo del 4,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di General Electric
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso General Electric
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di General Electric
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 334,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 319. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 350,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)