New York: profondo rosso per General Electric

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,63% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di General Electric, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il grafico a breve di General Electric mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 313,7 USD e supporto stimato a quota 298,3. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 329,2.

