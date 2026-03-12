New York: profondo rosso per General Electric

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,63% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di General Electric , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il grafico a breve di General Electric mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 313,7 USD e supporto stimato a quota 298,3. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 329,2.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



