Milano 15:25
46.296 +1,16%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:25
10.685 +1,22%
Francoforte 15:25
25.147 +0,60%

Piazza Affari: scatto rialzista per Leonardo

Brillante rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,72%.
