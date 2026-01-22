Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia
, con una variazione percentuale del 2,16%.
Lo scenario su base settimanale di Mediobanca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della banca d'affari italiana
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,31 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)