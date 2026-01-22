Milano 13:20
Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia, con una variazione percentuale del 2,16%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della banca d'affari italiana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,31 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,15.

