Piazza Affari: calo per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra un decremento dell'1,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mediobanca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari italiana rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Mediobanca è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,99 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,33.

