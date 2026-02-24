Piazza Affari: calo per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di piazzetta Cuccia
, che mostra un decremento dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mediobanca
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari italiana
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Mediobanca
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,99 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)