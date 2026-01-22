Richemont vende gli orologi Baume & Mercier all'italiana Damiani

(Teleborsa) - Richemont
, colosso svizzero del lusso che controlla marchi iconici come Cartier, Piaget e Montblanc, ha firmato un accordo per la vendita a Damiani
, gruppo italiano del lusso a conduzione familiare, della piena proprietà di Baume & Mercier
, azienda specializzata in orologeria. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.
Con questa acquisizione, Damiani Group amplierà il suo portafoglio di beni di lusso
, che comprende già i marchi di gioielleria Damiani, Salvini, Bliss e Calderoni, nonché Venini, prestigiosa vetreria artistica italiana con sede a Murano, insieme al suo distributore multimarca di orologi e gioielli di lusso Rocca.
Richemont ritiene che il potenziale a lungo termine di Baume & Mercier si realizzerà al meglio all'interno del gruppo Damiani, data la solida presenza della Maison in Italia
, il suo modello di distribuzione wholesale prevalentemente multimarca e il suo posizionamento accessibile nel segmento degli orologi di lusso.
Per garantire una transizione graduale, Richemont fornirà servizi operativi alla Maison per un periodo transitorio di almeno 12 mesi dopo il closing
, che è previsto per l'estate del 2026
.