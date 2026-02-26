High Quality Food, Algebris vende il 5,25% del capitale ed esce dall'azionariato

(Teleborsa) - High Quality Food
(HQF), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore agroindustriale di alta qualità, ha reso noto che l'azionista Algebris Investments
ha venduto
il 24 febbraio 2026 le 588.750 azioni detenute, corrispondenti al 5,25% del capitale
sociale. Algebris non detiene quindi più alcuna azione HQF.
Gli azionisti rilevanti sono ora Simone Cozzi
con il 29,64%, Adriana Panico con il 29,64%, Mediolanum Gestione Fondi SGR con il 5,95%, Francesco Paltoni con il 4,07%. Il mercato
ha in mano il 30,71%.