High Quality Food, Algebris vende il 5,25% del capitale ed esce dall'azionariato

High Quality Food

(Teleborsa) -(HQF), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore agroindustriale di alta qualità, ha reso noto che l'azionistahail 24 febbraio 2026 le 588.750 azioni detenute, corrispondenti alsociale. Algebris non detiene quindi più alcuna azione HQF.Gli azionisti rilevanti sono oracon il 29,64%, Adriana Panico con il 29,64%, Mediolanum Gestione Fondi SGR con il 5,95%, Francesco Paltoni con il 4,07%. Ilha in mano il 30,71%.