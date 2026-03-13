Milano 11:25
44.413 -0,10%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:25
10.291 -0,14%
Francoforte 11:25
23.504 -0,36%

Francoforte: sviluppi positivi per Zalando

Brillante rialzo per la società che vende calzature e moda online, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,04%.
