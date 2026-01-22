Milano
16:41
45.045
+1,25%
Nasdaq
16:41
25.486
+0,63%
Dow Jones
16:41
49.426
+0,71%
Londra
16:41
10.162
+0,24%
Francoforte
16:41
24.842
+1,14%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 16.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Spese personali USA (MoM) in ottobre
Spese personali USA (MoM) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
22 gennaio 2026 - 16.05
USA,
Spese personali in ottobre su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Redditi personali USA (MoM) in ottobre
USA, Spese costruzioni (MoM) in settembre
USA, a ottobre spese personali +0,5% e redditi +0,3%
Vendite ingrosso USA (MoM) in ottobre
Argomenti trattati
USA
(395)
Altre notizie
Ordini industria USA (MoM) in ottobre
Scorte ingrosso USA (MoM) in ottobre
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in ottobre
USA, Vendita case nuove (MoM) in ottobre
Spese reali famiglie Giappone (MoM) in novembre
Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in ottobre
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto