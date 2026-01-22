Milano 16:41
Spese personali USA (MoM) in ottobre

Spese personali USA (MoM) in ottobre
USA, Spese personali in ottobre su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
