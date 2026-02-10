Milano
17:35
46.803
-0,04%
Nasdaq
18:43
25.290
+0,09%
Dow Jones
18:43
50.390
+0,51%
Londra
17:35
10.354
-0,31%
Francoforte
17:35
24.988
-0,11%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 19.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Vendite dettaglio (MoM) in dicembre
USA, Vendite dettaglio (MoM) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 febbraio 2026 - 15.40
USA,
Vendite dettaglio in dicembre su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,4%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Vendite dettaglio Italia (MoM) in dicembre
Vendite dettaglio Germania (MoM) in dicembre
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in dicembre
USA, Vendite dettaglio (YoY) in dicembre
Altre notizie
USA, Vendite ingrosso (MoM) in novembre
Prezzi produzione USA (MoM) in dicembre
USA, Produzione industriale (MoM) in dicembre
USA, Prezzi consumo (MoM) in dicembre
Vendita case in corso USA (MoM) in dicembre
Prezzi export USA (MoM) in dicembre
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto