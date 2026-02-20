Milano 14:47
USA, a dicembre spese personali +0,4% e redditi +0,3%. Inflazione sopra le attese

(Teleborsa) - Crescono pressoché come da attese i redditi e le spese delle famiglie americane. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,4% a dicembre 2025 come registrato nel mese precedente, risultando in linea con le attese degli analisti.

I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,3%, in linea con le stime del mercato, contro il +0,4% rilevato nel mese precedente.

Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione dello 0,4% su mese (superiore alle stime degli analisti di 0,3%) rispetto al +0,2% del mese precedente e del 3% su anno, superiore al consensus (+2,9%) e rispetto al +2,8% precedente.

