Milano
16:41
45.045
+1,25%
Nasdaq
16:41
25.486
+0,63%
Dow Jones
16:41
49.426
+0,71%
Londra
16:41
10.162
+0,24%
Francoforte
16:41
24.842
+1,14%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 16.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vola a New York Datadog
Vola a New York Datadog
Migliori e peggiori
,
In breve
22 gennaio 2026 - 16.10
Brilla il
fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che passa di mano con un aumento del 5,46%.
Condividi
Leggi anche
New York: rosso per Datadog
New York: spinge in avanti Datadog
New York: seduta molto difficile per Datadog
New York: giornata negativa in Borsa per Datadog
Argomenti trattati
New York
(449)
Titoli e Indici
Datadog
+5,65%
Altre notizie
New York: calo per Datadog
New York: spinge in avanti Datadog
Datadog scambia in rosso a New York
New York: ingrana la marcia Datadog
Datadog, scendono le quotazioni a New York
Vola a New York MicroStrategy Incorporated
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto