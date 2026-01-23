Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Rialzo marcato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in utile dell'1,25% sui valori precedenti.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 6.176 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 5.810 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Eurostoxx 50 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 6.176.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```