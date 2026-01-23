Bollette, l'ARERA alza la soglia ISEE per i bonus acqua, luce e gas

(Teleborsa) - L'Autorità per l'energia elettrica, il gas, l'acqua ed i rifiuti () ha annunciatoper usufruire dei cosiddetti, riconosciuti alle famiglie "in disagio economico" per ildi acqua, luce e gas. L’adeguamento triennale all’inflazione è uno dei primi atti assunti del nuovo Collegio, guidato dal Presidente Nicola Dell'Acqua ed entrato in carica all'inizio dell'anno., la nuova soglia ISEE è stata, dai 9.530 euro indicati come tetto massimo in precedenza. Resta invece invariata a 20.000 euro quella per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico., previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, si basa sull’andamento medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati degli ultimi tre anni.Il, introdotto dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, è stato. Glisono applicatie variano a seconda del servizio: per l'la riduzione è paridella spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte; per illa riduzione è paridella spesa al netto delle imposte; per il(acquedotto, fognatura e depurazione): garantisce uno sconto pari a 50litri/abitante/giorno; per ilo sconto p paridella TARI/tariffa corrispettiva dovuta.Le famiglie interessate possonopresentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere