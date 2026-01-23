Bollette, l'ARERA alza la soglia ISEE per i bonus acqua, luce e gas

(Teleborsa) - L'Autorità per l'energia elettrica, il gas, l'acqua ed i rifiuti (ARERA
) ha annunciato l'innalzamento della soglia ISEE
per usufruire dei cosiddetti Bonus sociali
, riconosciuti alle famiglie "in disagio economico" per il pagamento delle bollette
di acqua, luce e gas. L’adeguamento triennale all’inflazione è uno dei primi atti assunti del nuovo Collegio, guidato dal Presidente Nicola Dell'Acqua ed entrato in carica all'inizio dell'anno.Dal 1° gennaio 2026
, la nuova soglia ISEE è stata portata a 9.796 euro
, dai 9.530 euro indicati come tetto massimo in precedenza. Resta invece invariata a 20.000 euro quella per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.L’adeguamento all'inflazione
, previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, si basa sull’andamento medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati degli ultimi tre anni.
Il sistema dei bonus sociali
, introdotto dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, è stato via via ampliato nel tempo
. Gli sconti
sono applicati automaticamente in bolletta
e variano a seconda del servizio: per l'energia elettrica
la riduzione è pari al 30%
della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte; per il gas naturale
la riduzione è pari al 15%
della spesa al netto delle imposte; per il servizio idrico
(acquedotto, fognatura e depurazione): garantisce uno sconto pari a 50
litri/abitante/giorno; per i rifiuti
lo sconto p pari al 25%
della TARI/tariffa corrispettiva dovuta.
Le famiglie interessate possono beneficiare delle agevolazioni in modo automatico e cumulativo,
presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.