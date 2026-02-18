Milano 11:54
46.347 +1,27%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 11:54
10.667 +1,05%
Francoforte 11:54
25.224 +0,90%

Assegno Unico, INPS: nel 2025 erogati 19,7 miliardi euro

Economia
(Teleborsa) - Nel 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 19,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024.

Lo ha reso noto l'Inps che oggi ha pubblicato i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) con riferimento al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.

Sono 6.305.023 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.976.274 figli: l’importo medio per figlio a dicembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).
