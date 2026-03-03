Milano 11:02
Bollette in aumento per il conflitto in Iran: +166 euro l’anno

L'analisi di Facile.it

Economia
Bollette in aumento per il conflitto in Iran: +166 euro l’anno
(Teleborsa) - Un’analisi di Facile.it stima un aumento delle bollette per le famiglie italiane a causa del conflitto in corso in Iran. Secondo gli analisti, i rincari previsti ammontano a 121 euro per il gas e 45 euro per l’energia elettrica.

Il calcolo, basato sulle proiezioni di PUN e PSV per i prossimi 12 mesi, porta la spesa energetica complessiva annua a 2.593 euro, con un incremento del 7% rispetto ai 2.427 euro stimati per il 2026 prima dell’escalation del conflitto.

Alla luce dell’attuale scenario internazionale, gli esperti sottolineano l’importanza di confrontare le offerte disponibili sul mercato e valutare soluzioni che consentano di tutelarsi da ulteriori aumenti, come ad esempio la scelta di tariffe a prezzo fisso.
