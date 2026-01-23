Milano 17:29
44.746 -0,77%
Nasdaq 17:29
25.657 +0,54%
Dow Jones 17:29
49.136 -0,50%
Londra 17:29
10.135 -0,15%
Francoforte 17:28
24.862 +0,02%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,58%

Il FTSE MIB termina a 44.831,6 punti

Milano porta a casa un calo dello 0,58%, con chiusura a 44.831,6 punti.
