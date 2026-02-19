Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:22
24.823 -0,30%
Dow Jones 18:22
49.427 -0,48%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,99%

Ibex 35 termina a 18.017,5 Euro

In breve, Finanza
Madrid porta a casa un calo dello 0,99%, con chiusura a 18.017,5 Euro.
