Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:35
24.664 +0,09%
Dow Jones 19:35
47.195 -0,64%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,34%

Il FTSE 100 termina a 10.249,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,34%
Londra porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 10.249,52 punti.
