Milano
17:35
44.609
-1,61%
Nasdaq
22:00
25.020
-0,29%
Dow Jones
22:02
47.955
-1,61%
Londra
17:35
10.414
-1,45%
Francoforte
17:37
23.816
-1,61%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 22.20
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,29%
Il Nasdaq-100 termina a 25.020,41 punti
In breve
,
Finanza
05 marzo 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,29%, con chiusura a 25.020,41 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(431)
·
Nasdaq 100
(134)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,60%
