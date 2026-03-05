Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 22:00
25.020 -0,29%
Dow Jones 22:02
47.955 -1,61%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,29%

Il Nasdaq-100 termina a 25.020,41 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,29%, con chiusura a 25.020,41 punti.
