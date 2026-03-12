Milano 9:57
44.705 -0,15%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:57
10.314 -0,39%
23.585 -0,23%

Borsa: Londra, apertura -0,51%

Borsa: Londra, apertura -0,51%
Indice FTSE-100 -0,51% a quota 10.300,71 dopo l'apertura.
