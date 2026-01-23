Milano 22-gen
45.091 +1,36%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 +0,12%
Francoforte 22-gen
24.856 +1,20%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,34% alle 03:50

Il Nikkei 225 passa di mano a 53.870,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,34% alle 03:50
Tokyo segna un modesto +0,34% alle 03:50 e allunga timidamente il passo a 53.870,35 punti.
Condividi
```