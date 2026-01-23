CSG vola del 31,4% al debutto ad Amsterdam e arriva a valere 32,9 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group
(CSG
), presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi, ha chiuso la prima seduta ad Amsterdam con un rialzo del 31,4%
( a quota 32,85 euro per azione), ottenendo una capitalizzazione di mercato di 32,85 miliardi di euro, dopo una raccolta fondi record per la quotazione di una società del settore difesa.
CSG ha venduto 30 milioni di nuove azioni e fino a 122 milioni di azioni esistenti, compresa un'opzione di over-allotment, in un'IPO al prezzo di 25 euro ciascuna, raccogliendo fino a 3,8 miliardi di euro
. L'offerta per un massimo del 15,2% della società aveva dato a CSG una capitalizzazione di mercato iniziale di 25 miliardi di euro.
Si tratta della seconda quotazione su Euronext
nel 2026 e della più grande IPO al mondo nel settore della difesa mai registrata
, sia in termini di importo raccolto che di capitalizzazione di mercato.
CSG è una delle principali aziende europee nel settore della difesa e un fornitore fondamentale a lungo termine per gli stati e i partner della NATO. È il secondo produttore di munizioni di medio e grosso calibro in Europa e il più grande produttore di munizioni di piccolo calibro a livello mondiale.
"Diventare una società quotata in Borsa dimostra il nostro impegno verso elevati standard di trasparenza, informativa e governance
aziendale e rafforza la nostra capacità di investire nell'innovazione, espandere la nostra portata globale e realizzare la nostra missione di essere un fornitore fondamentale a lungo termine di soluzioni avanzate per la difesa e l'industria per gli stati della NATO e i partner governativi in ??tutto il mondo", ha detto Michal Strnad, presidente
di CSG.