Finanza, Trasporti
FS Italiane, collocato green bond da 180 milioni di euro sottoscritto dalla BEI
(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane (FS Italiane) ha collocato in private placement un nuovo green bond, a valere del Programma EMTN ed interamente sottoscritto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), per un ammontare di 180 milioni di euro a tasso variabile e una durata pari a 17 anni.

I proventi saranno destinati al finanziamento dei treni ad alta velocità di Trenitalia (Frecciarossa 1000). Con questa operazione salgono a 1,88 miliardi di euro i bond FS sottoscritti dalla BEI dal 2015 ad oggi, a valere del programma EMTN di FS.
