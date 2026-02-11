FS Italiane, collocato green bond da 180 milioni di euro sottoscritto dalla BEI

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane
(FS Italiane) ha collocato in private placement un nuovo green bond
, a valere del Programma EMTN ed interamente sottoscritto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), per un ammontare di 180 milioni di euro
a tasso variabile e una durata pari a 17 anni.
I proventi saranno destinati al finanziamento dei treni ad alta velocità
di Trenitalia (Frecciarossa 1000). Con questa operazione salgono a 1,88 miliardi di euro i bond FS sottoscritti dalla BEI dal 2015 ad oggi, a valere del programma EMTN di FS.