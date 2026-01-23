Milano 14:12
44.782 -0,69%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:12
10.164 +0,14%
Francoforte 14:12
24.883 +0,11%

Francoforte: giornata depressa per Fraport

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con una flessione del 2,09%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fraport rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 75,78 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 74,58. L'equilibrata forza rialzista di Fraport è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 76,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
