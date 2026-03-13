Francoforte: movimento negativo per Fraport

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che mostra un decremento del 3,34%.



La tendenza ad una settimana di Fraport è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Fraport evidenzia un declino dei corsi verso area 69,83 Euro con prima area di resistenza vista a 72,08. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 68,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```