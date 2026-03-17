Francoforte: scambi al rialzo per Fraport

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che tratta in utile del 3,42% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Fraport subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico di Fraport segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 72,7 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 75,15. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 71,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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