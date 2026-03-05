Milano 12:00
45.529 +0,42%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:00
10.596 +0,27%
Francoforte 12:00
24.273 +0,28%

Francoforte: performance negativa per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia aerea tedesca, che sta segnando un calo del 2,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del vettore aereo tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,101 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,295. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,017.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
