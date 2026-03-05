Francoforte: performance negativa per Lufthansa

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia aerea tedesca
, che sta segnando un calo del 2,41%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del vettore aereo tedesco
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,101 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,295. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,017.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)