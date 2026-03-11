Francoforte: performance negativa per Lufthansa

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea tedesca
, che passa di mano con un calo del 2,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo del vettore aereo tedesco
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8,076 Euro, mentre i supporti sono stimati a 7,972. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)