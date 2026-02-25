New York: scambi al rialzo per Microsoft

colosso informatico americano

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 392,8 USD con area di resistenza individuata a quota 402,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 386,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)