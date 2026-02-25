New York: scambi al rialzo per Microsoft

(Teleborsa) - Avanza il colosso informatico americano
, che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico della società informatica di Redmond
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 392,8 USD con area di resistenza individuata a quota 402,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 386,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)