New York: scambi al rialzo per Microsoft

(Teleborsa) - Avanza il colosso informatico americano, che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Microsoft rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico della società informatica di Redmond mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 392,8 USD con area di resistenza individuata a quota 402,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 386,5.

