Milano 17:29
44.746 -0,77%
Nasdaq 17:29
25.657 +0,54%
Dow Jones 17:29
49.136 -0,50%
Londra 17:29
10.135 -0,15%
Francoforte 17:29
24.857 0,00%

New York: exploit di Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,92%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,69%, rispetto a -0,42% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Advanced Micro Devices rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 267,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 258,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 276,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
