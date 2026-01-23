Milano 17:29
44.746 -0,77%
Nasdaq 17:29
25.657 +0,54%
Dow Jones 17:29
49.136 -0,50%
Londra 17:29
10.135 -0,15%
Francoforte 17:29
24.857 0,00%

New York: giornata depressa per Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, che presenta una flessione dell'1,83%.

La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Caterpillar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 644 USD, mentre il primo supporto è stimato a 631,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 656,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
