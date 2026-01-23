New York: giornata depressa per Caterpillar

(Teleborsa) - Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra
, che presenta una flessione dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Caterpillar
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 644 USD, mentre il primo supporto è stimato a 631,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 656,3.
