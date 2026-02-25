New York: performance negativa per Insmed

azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare

Nasdaq 100

Insmed

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,98%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 149,5 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 159,7. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 145,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)