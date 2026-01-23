Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 20:44
25.611 +0,36%
Dow Jones 20:44
49.077 -0,62%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

New York: scambi al rialzo per Intuit

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società produttrice di software finanziari, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Intuit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,36%, rispetto a -0,45% dell'indice del basket statunitense).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 551,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 567,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 584,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
