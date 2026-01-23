New York: si concentrano le vendite su JP Morgan

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società finanziaria con sede a New York
, con una flessione dell'1,90%.
Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 296,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 301. Il peggioramento di JP Morgan
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 294,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)