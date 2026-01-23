Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 19:08
25.605 +0,34%
Dow Jones 19:08
49.006 -0,77%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

New York: si concentrano le vendite su JP Morgan

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su JP Morgan
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società finanziaria con sede a New York, con una flessione dell'1,90%.

Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 296,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 301. Il peggioramento di JP Morgan è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 294,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```