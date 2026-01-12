Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:21
25.826 +0,23%
Dow Jones 20:21
49.518 +0,03%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: performance negativa per JP Morgan

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York, che tratta con una perdita dell'1,82%.

L'andamento del colosso finanziario americano nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di JP Morgan. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 325,7 USD. Primo supporto visto a 320,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 318,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
