New York: performance negativa per JP Morgan

(Teleborsa) - Pressione sulla società finanziaria con sede a New York
, che tratta con una perdita dell'1,82%.
L'andamento del colosso finanziario americano
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di JP Morgan
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 325,7 USD. Primo supporto visto a 320,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 318,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)