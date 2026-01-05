Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

New York: balza in avanti JP Morgan

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società finanziaria con sede a New York, che lievita del 3,10%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.


Tecnicamente, JP Morgan è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 340 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 328,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 351,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
