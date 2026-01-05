New York: balza in avanti JP Morgan

(Teleborsa) - Scambia in profit la società finanziaria con sede a New York
, che lievita del 3,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan
rispetto all'indice.
Tecnicamente, JP Morgan
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 340 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 328,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 351,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)