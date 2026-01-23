Milano 12:32
44.909 -0,40%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 12:32
10.161 +0,11%
Francoforte 12:32
24.904 +0,19%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank
Si muove verso il basso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, con una flessione dell'1,89%.
Condividi
```