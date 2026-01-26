Milano 17:22
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Le tendenza di medio periodo del CAC 40 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 8.173,8. Supporto stimato a 8.087,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8.260,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
