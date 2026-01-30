Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 8.041,1 con tetto rappresentato dall'area 8.127,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8.010,8.
