Milano 9:41
45.675 +0,33%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:41
10.166 +0,29%
25.421 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un timido -0,14%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.394,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.266,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.523,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
