Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio
Chiusura negativa per l'indice nipponico, con un ribasso dello 0,87%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53.642,3. Primo supporto visto a 52.238,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.559,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)