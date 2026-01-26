Milano 17:23
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Chiusura negativa per l'indice nipponico, con un ribasso dello 0,87%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 53.642,3. Primo supporto visto a 52.238,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.559,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
