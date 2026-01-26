Milano 23-gen
0 0,00%
Nasdaq 23-gen
25.605 +0,34%
Dow Jones 23-gen
49.099 -0,58%
Londra 23-gen
10.143 -0,07%
Francoforte 23-gen
24.901 0,00%

Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,92% alle 03:50

Il Nikkei 225 scambia a 52.812,45 punti

Finanza
Tokyo mostra un disastroso -1,92% alle 03:50 e continua le contrattazioni a 52.812,45 punti.
