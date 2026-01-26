Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

Borsa: Senza slancio Milano che avanza appena dello 0,26%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 44.950,32 punti

In breve, Finanza
Milano allunga timidamente il passo dello 0,26% e chiude a 44.950,32 punti.
