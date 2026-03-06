Milano 10:59
44.509 -0,22%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:59
10.421 +0,07%
Francoforte 10:59
23.790 -0,11%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aroundtown

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Aroundtown, in guadagno del 3,70% sui valori precedenti.

L'andamento di Aroundtown nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di Aroundtown mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,638 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,718. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,586.

