Francoforte: Aroundtown in rally

(Teleborsa) - Grande giornata per Aroundtown
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,25%.
Lo scenario su base settimanale di Aroundtown
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Aroundtown
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,565 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,635. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,523.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)