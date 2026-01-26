Milano 17:29
Francoforte: Aroundtown in rally

(Teleborsa) - Grande giornata per Aroundtown, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,25%.

Lo scenario su base settimanale di Aroundtown rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Aroundtown suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,565 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,635. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,523.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
